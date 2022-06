La SNCF a modifié ce jeudi les règles de tarification des transports d'animaux de compagnie sur ses lignes. La nouvelle grille est bien plus simple qu’auparavant puisque le tarif unique est désormais de 7 euros. Le titre de transport obligatoire pourra être acheté en ligne ou en gare, indique Capital.

Avant ce changement, dans le cas où l’animal pesait moins de six kilos et qu’il pouvait voyager dans un panier, le titre de transport revenait déjà à 7 euros. Mais cela se gâtait au-dessus de six kilos. Le montant du billet était obtenu en divisant par deux le prix d’un billet de train de seconde classe eu tarif plein, lui-même calculé en fonction d’un barème kilométrique.

10 euros sur les Ouigo

Certains voyageurs devaient ainsi débourser une grosse somme pour circuler dans les trains avec leurs animaux de compagnie. Les exemples de clients mécontents sont nombreux sur Twitter. Une cliente a payé 88 euros l’aller-retour Paris/Avignon pour faire voyager son chien. Pour une autre, le billet de son chien lui est revenu à 47,20 euros, alors que le sien lui a coûté 39 euros.

Le prix du billet plus cher pour mon chien que pour moi. Mais bien sur. pic.twitter.com/GxUIOW8McE — Aurélie Drvn ‏Ggr (@AurelieDrvn) January 28, 2021

Ce nouveau tarif est appliqué sur les TGV Inoui, les trains Intercités et les TER. Concernant les trains Ouigo, le prix du billet pour l’animal de compagnie a été fixé à 10 euros, au lieu de 15 euros auparavant. Les chiens guide d’aveugle ne sont pas concernés.