Il était une fois une contrée perdue dans les nuées, où une nature brute imposait le respect à une population soudée… Ainsi commence le conte de fées qui conduit les voyageurs bien inspirés jusqu’aux Îles Féroé. Reclus aux confins de l’Atlantique nord, au centre d’un triangle formé par l’Écosse, la Norvège et l’Islande, cet archipel subarctique est l’un des derniers territoires sauvages d’Europe.

Les macareux nichent par milliers sur l ile de Mykines. Un paradis pour ornithologues en herbe. - Jean-Claude Urbain

Bien que pays constitutif du royaume du Danemark, ce chapelet de dix-huit petites îles possède une entière autonomie et n’adhère pas à l’Union européenne. Les Féringiens frappent leur propre monnaie, brassent d’excellentes bières, pêchent dans leurs eaux exclusives et obéissent aux lois d’un Parlement fondé au Xe siècle. De cet isolement géographique et politique résulte une microsociété quasi-idéale, affichant les taux de chômage et de criminalité les plus faibles du monde.

Une alimentation longtemps frugale expliquerait la petite taille des Féringiens en comparaison à leurs cousins scandinaves. - Jean-Claude Urbain

Les 53.000 Féringiens sont fiers de rappeler leur ascendance viking. Un tiers d’entre eux se concentre à Tórshavn, « le port de Thor ». Leur langue est d’ailleurs plus proche de l’islandais que du danois. En vieux norrois, faer signifie mouton et oyar désigne les îles. Les Féroé, ou Føroyar plus exactement, se traduisent donc par « îles aux moutons ». Rien de surprenant tant les ovidés y prospèrent. Ils seraient quelque 90.000 à circuler librement, des pentes verdoyantes jusque sur les ronds-points.

Les moutons font partie du paysage depuis leur introduction par des moines irlandais, bien avant l arrivée des Vikings. - Jean-Claude Urbain

L’intégrité culturelle des Féroé faisait partie des critères retenus par les experts du magazine National Geographic lorsqu’ils classèrent la destination en tête des « îles les plus fascinantes du monde ». Les Féringiens, dont le niveau de vie n’a augmenté que tardivement, au XXe siècle, entretiennent farouchement des traditions jadis vitales face aux pénuries. Certaines sont parfois décriées, comme le grind, la pêche saisonnière aux cétacés globicéphales dont la chaire est distribuée gratuitement à la communauté.

Dans un pays sans arbre, où cultiver de simples patates relève de l’exploit, la mer a toujours fourni de quoi survivre. Et la peur de manquer reste ancrée dans l’inconscient collectif. Chaque maison possède ainsi un hjallur aux parois ajourées où la viande et les poissons fermentent sous les embruns.

Bien isolée par son toit en gazon, la ferme de Kirkjubour est la plus ancienne construction encore habitée de l archipel. - Jean-Claude Urbain

Un autre atout indiscutable permet aussi au pays de se distinguer : la virginité de sa nature. En effet, même si les Féroé réservent un accueil chaleureux à leurs visiteurs, et bien que des vols hebdomadaires directs les relient désormais à de grandes capitales comme Paris, leur archipel solitaire reste encore très loin des sentiers battus.

Cette terre âpre, que se disputent sans cesse la pluie et la brume, est l’une des plus humides de la planète ! Eydun Berg, qui dirige la compagnie d’excursions sur-mesure North Atlantic Xperience, conseille de « toujours avoir un plan B, et même un plan C, avant de partir à l’aventure ». Mais ici plus qu’ailleurs, la nature récompense ceux qui se jettent à l’eau.

Rapides et agiles, les bateaux pneumatiques de la compagnie NAX permettent d approcher au plus près des falaises d Hestur. - Jean-Claude Urbain

À couper le souffle

Près de huit cents fjords tailladent la géographie des Féroé. La mer y est omniprésente. Où que l’on se promène dans l’archipel, on n’est jamais à plus de cinq kilomètres des flots. Et sur ces cailloux aux flancs déchiquetés par l’érosion, on n’est jamais très loin non plus d’un paysage extraordinaire. Les Féroé possèdent les plus hautes parois d’Europe, dont certaines s’élèvent à plus de 700 mètres dans le fjord de Vestmanna.

Kalsoy vue d hélicoptère. Rapides et bon marché, les liaisons inter îles offrent des vues sensationnelles. - Jean-Claude Urbain

Sur l’île de Vágar, un périmètre de dix kilomètres autour de l’aéroport réunit à lui seul quelques-unes des plus belles fantaisies de la nature. Côté est, le lac Sørvágsvatn qui se déverse en cascade dans l’océan offre une vision surréaliste depuis le haut des falaises environnantes. Côté ouest, une rivière court sous le hameau de Gásadalur avant de chuter dans les vagues.

Inutile d’insister sur la beauté des lieux lorsque le soleil parvient à percer les nuages ! Pourtant, aucun panneau ne signale ces sites prodigieux. Il faut se renseigner auprès des habitants pour les localiser. Là réside toute la magie des Féroé : après un trajet hésitant qui se termine souvent à travers champ, le visiteur se retrouve seul, en face-à-face avec les éléments…

Torshavn, capitale de poche des Féroé, est cernée par une nature intacte. - Jean-Claude Urbain

Sur les prairies détrempées qui coiffent les reliefs basaltiques, les seules touches de couleurs sont apportées par les façades des maisons et par les becs des macareux. À l’extrémité occidentale de l’archipel, ces oiseaux marins sont les maîtres de l’île de Mykines.

Reconnaissables à leur regard de clown triste et à leur grand bec bariolé, ce sont les plus attendrissants représentants de la faune locale. Leur colonie cohabite ici avec les cormorans et les fous de Bassan. Peu craintifs, tous ces oiseaux se laissent approcher, au grand bonheur des photographes et des ornithologues dont le coup de foudre avec les Féroé est par avance assuré.

Le fermier Johannus Kallsgard a fait installer une stèle à la mémoire de James Bond, dont les dernières aventures s achèvent sur ses terres de Kallur. - Jean-Claude Urbain

Les cinéphiles, quant à eux, lorgnent de l’autre côté de l’archipel, vers l’île de Kalsoy. C’est que James Bond est récemment passé par là ! La pointe spectaculaire de Kallur a, en effet, servi de cadre aux dernières scènes de Mourir peut attendre, le 25e volet de la saga. À la sortie du film, les spectateurs Féringiens ont tous patienté jusqu’à la fin du générique pour applaudir leur compatriote Jóhannus Kallsgard, crédité comme le « Roi de Kalsoy ». C’est ainsi que ce jeune fermier a été remercié pour avoir accueilli l’équipe du tournage sur les falaises de Kallur.

Une stèle en l’honneur de l’agent 007 a été installée sur les hauteurs vertigineuses de sa propriété. L’image de son inauguration par Jóhannus et le Premier ministre du pays a fait le tour du monde début 2022. Depuis, le site a retrouvé sa quiétude. Il reste merveilleusement accueillant et préservé, à l’image de toutes les Féroé.