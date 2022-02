Rejoindre le Plateau Mont-Royal par cette artère à la fois populaire et branchée, c’est aussi remonter les étapes du peuplement récent de Montréal. Cette partie de la ville est une succession de secteurs aux couleurs du monde entier. Villages portugais, juif, hongrois, arabe, haïtien et italien illustrent le concept du multiculturalisme canadien.

Au-delà du minuscule Quartier Chinois, la découverte se poursuit au Centre-Ville, dont le panorama architectural incarne à lui seul l’originalité de Montréal, entre démesure nord-américaine et classicisme européen. Autour de l’avenue Sherbrooke, on admire les opulentes propriétés du Mille Carré Doré où se concentrait, au début du XXe siècle, les deux tiers de la richesse du Canada. Les grands magasins de la rue Sainte-Catherine orientent ensuite les visiteurs vers le Quartier Latin et le boulevard Saint-Laurent qui séparait jadis l’ouest anglophone et de l’est francophone.

À l’extérieur, deux options se présentent. D’un côté, le Vieux-Port et sa promenade qui guide badauds et patineurs du canal Lachine à la Grande Roue la plus haute du Canada. De l’autre, le Vieux-Montréal et ses bâtisses historiques. De la rue Saint-Paul à la place Jacques-Cartier, ce secteur aux rues pavées est aujourd’hui jalonné de boutiques, de restaurants, de musées et de galeries d’art.

Montréal a tellement le sens du spectacle qu’elle lui a dédié un quartier. En hiver, l’immense patinoire de l’esplanade Tranquille y accueille jusqu’à 400 personnes entre salles de théâtre et de cinéma. Covid oblige, l’Igloofest, qui rassemble traditionnellement les fêtards sur le Vieux-Port, a été reporté. Mais du 17 au 27 février 2022, Montréal en Lumière est bien maintenu. Cet événement éclectique et gratuit s’empare chaque année du Quartier des Spectacles pour célébrer la saison froide. Sa 23e édition invente « le patin culturel » avec un sentier de glace qui serpente entre projections géantes, scènes musicales et haltes gastronomiques.

Emmitouflé dans sa doudoune, la « tuque » visée sur la tête, on se donne rendez-vous Place des Arts pour trinquer en musique et envisager la suite de la journée. Se prélasser en silence dans les vapeurs du spa flottant Bota Bota ou s’émerveiller dans la basilique Notre-Dame, devant les lumières d’ Aura ? Assister à un match de hockey au Centre Bell ou s’immerger dans les œuvres d’« art génératif » d’ Oasis ?

Lorsque les températures s’installent autour des moins 20°C, les Montréalais ne restent pas tapis dans le labyrinthe de leur ville souterraine. Les férus de « magasinage », comme on appelle ici le lèche-vitrine, apprécient la chaleur de cet immense dédale de galeries et d’escaliers, mais c’est à la surface que l’activité bat son plein.

Y aller

Dans le contexte actuel de pandémie, tous les voyageurs désirant se rendre au Canada doivent soumettre leurs informations sur l’application ArriveCan.

L’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal n’est situé qu’à 20 minutes du Centre-Ville. Comptez 7h45 de vol avec Air Transat. À noter que pour la saison estivale, la compagnie canadienne desservira la destination depuis 8 aéroports français, avec un programme de connexion TGV « Train + Air » au départ de 18 villes.

Consacrée « Meilleure compagnie du monde » dans la catégorie Loisirs par les passagers aux Awards Skytrax, Air Transat renouvelle actuellement sa flotte avec des Airbus A321neoLR. Elle consolide ainsi son engagement en matière de tourisme responsable. Cet appareil de nouvelle génération, au confort de bord accru, affiche, en effet, la consommation et les émissions de gaz à effet de serre les plus basses de sa catégorie. Pour diminuer son empreinte environnementale, la compagnie s’est par ailleurs rapprochée du consortium SAF+ qui étudie le remplacement du kérosène fossile par un électro-carburant durable.

Se loger

Face à la basilique Notre-Dame, l’hôtel Place d’Armes est situé à la limite du Vieux-Montréal et du Quartier Chinois. Idéal pour s’élancer à la découverte pédestre de la ville. L’établissement, qui réunit quatre édifices néo-classiques du XIXe siècle, dispose de très grandes chambres pour déballer toute sa panoplie d’hiver. Les déjeuners dans sa Brasserie 701 y sont particulièrement savoureux et copieux. Aux beaux jours, sa terrasse de toit se transforme en bar lounge.

Se restaurer

Montréal est une destination gourmande. Mais en traversant l’Atlantique, il faut se mettre à l’heure locale. « Icitte », on commence la journée par un déjeuner. À midi, on dîne. Et le soir, on soupe. Outre les incontournables poutines et bagels, les découvertes culinaires sont inépuisables, depuis les établissements chics du Vieux-Montréal au marché Jean-Talon de la Petite Italie. Avant la pandémie, la ville pouvait se vanter de posséder la plus grande concentration de restaurants en Amérique du Nord, juste derrière New York. Parmi ceux qui ont résisté à la crise sanitaire, citons Les Enfants terribles qui permet, depuis le 44e étage de l’édifice Ville-Marie, de s’attabler face à une des plus belles vues sur la ville. Au moment de payer la note, attention de ne pas oublier d’ajouter 15% pour le service.

À faire

En japonais, Bota Bota signifie « goutte d’eau ». Un joli nom de baptême pour un espace zen, délicatement bercé par le courant du Saint-Laurent. Premier spa flottant au monde, le Bota Bota est installé dans un ancien traversier amarré au Vieux-Port. Avec le Vieux-Montréal en toile de fond, l’établissement propose un « circuit d’eaux » aux vertus à la fois relaxantes et vivifiantes. Saunas, bains à vapeur, bains à remous, bains froids, espaces de détente et salons de massage sont répartis sur les cinq ponts du bateau et sur un nouvel espace à terre, où règne le silence.

Renseignement

En plus de recenser toutes les activités, quartier par quartier, le site officiel de Tourisme Montréal permet de planifier son séjour et de se tenir informé des dernières mesures sanitaires.