Prévoir ses déplacements en train pour le printemps, c’est maintenant possible. La SNCF a lancé ce mercredi la vente des billets TGV Inoui et Intercités, pour les périodes allant du 28 mars au 12 mai rapporte Le Figaro.



Les voyages peuvent être réservés sur les site et application de OUI. sncf mais aussi par téléphone au 3635 (service gratuit + prix appel) et auprès des agences de voyages agréées SNCF. Ces tickets sont également disponibles depuis les bornes libre-service, dans les gares et les boutiques de l’entreprise.

Réservations pour les TGV internationaux jusqu’au 7 juillet

A compter de ce jeudi, ce sont les billets pour le 13 mai qui sont ouverts à la vente. Vendredi, ce seront les billets pour les trains circulants le 14 mai et ainsi de suite jusqu’aux ventes du 1er juillet inclus, précise Le Figaro. Exception pour les Ouigo : les réservations sont déjà ouvertes pour les voyages envisagés avant le 1er juillet. Pour les TGV internationaux, les réservations sont possibles pour des trains circulant jusqu’au 7 juillet.

Pour rassurer les clients qui n’oseraient pas prendre leur billet si longtemps à l’avance, de peur que la situation sanitaire ne se dégrade encore, la SNCF précise que « l’échange et le remboursement sont sans frais jusqu’à J-3 ».