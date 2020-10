Seule la ville de Kyoto (Japon) est parvenue à devancer Lyon auprès de plus de 715.000 lecteurs de Condé Nast Traveler ayant voté pour élire les meilleures grandes villes du monde. Le célèbre magazine de voyage américain a expliqué lundi, en dévoilant les résultats de ce sondage, que beaucoup de votants appréciaient avant tout « l’atmosphère plus intime que Paris » et « l’architecture époustouflante » de la capitale des Gaules.

🦁 Lyon has been ranked 2️⃣nd Best Big City in the world by @CondeNast!



The 33rd annual Readers’ Choice Awards survey ranked Lyon above international cities like Sydney, Tokyo, Helsinki and Copenhagen! 🤩



📸 Hugo Barbier #Lyon #ONLYLYON #CondeNastTraveller pic.twitter.com/bXvD1sNNVC