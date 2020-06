Un TER faisant la promotion de la jeunesse — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

On connaît l’adage, les voyages forment la jeunesse (et on ne dit pas ça parce qu’on revient de Cassis, très bel endroit au demeurant). La SNCF va proposer un Pass jeune TER de France, rapporte BFM.

Concrètement, pour 29 euros par mois, en juillet en août, les jeunes de 12 à 25 ans pourront circuler en illimité sur tout le réseau TER du pays (à l’exclusion des TGV, Intercités et Transilien en Ile-de-France). Ce pass sera aussi proposé aux abonnés TGV MAX.

Carte interactive

Une offre proportionnelle à prix défiant concurrence qui peut s’expliquer par les mauvais chiffres ferroviaires de cet été, même sur les trains grandes lignes. Quant au choix de la tranche d’âge, celui-ci ne doit rien au hasard. L’adolescence française se passe apparemment entre le lycée, Fortnite et les TER, puisque les 12-25 représentent 40 % des voyageurs de ces trains, selon BFM.

Et puisque la jeunesse est éternelle mais a parfois besoin d’être guidée, la compagnie ferroviaire a mis en ligne une carte interactive de notre magnifique pays (oui, on a vraiment été charmé par Cassis), avec plein de sites et lieux touristiques référencés (notamment Cassis) et bien sûr accessibles en TER.