Un train Ouigo. (Illustration) — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Il est l’heure de s’emparer d’un calendrier et de planifier ses vacances. Depuis ce mardi 6 heures, la SNCF a ouvert la vente des billets pour les trajets TGV et OUIGO de cet été et jusqu’à l’automne, rapporte France Bleu.

Dans le détail, vous pouvez désormais réserver des billets pour les TGV et Intercités qui circuleront du 4 juillet au 30 août prochain. Concernant les OUIGO, les trains circulant jusqu’au 12 décembre sont déjà disponibles.

ℹ Été 2020 : les billets de train seront en vente à partir du mardi 10 mars 2020.



🔗Communiqué de presse : https://t.co/KMKTjPNM9C@TGVINOUI, @Intercites, @OuigoSNCF. pic.twitter.com/NBodrggZz4 — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) March 3, 2020

Des billets non remboursables

Réserver dès maintenant permet de s’assurer une place durant les fortes périodes, comme les week-ends des vacances estivales ou le pont du 11 novembre. Et les tarifs sont intéressants. La SNCF annonce des billets dès 10 euros pour un aller simple sur 41 destinations en France, dans la limite des places disponible. Sur l’offre OUIGO, 12 millions de billets sont disponibles à partir de 10 euros, et même 5 euros pour les enfants.

La SNCF en a profité pour promouvoir ses nouveautés. Une nouvelle liaison OUIGO desservira Lyon depuis Paris à compter du 1er juin « à raison de 3 allers/retours quotidiens ». Les billets sont proposés à 16 euros pour les adultes et moitié prix pour les enfants. Mais attention, aucun de ces billets n’est remboursable. Ils sont seulement échangeables, et sous certaines conditions.