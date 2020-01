Air France est la 7e compagnie aérienne la plus ponctuelle du monde

CLASSEMENT L’entreprise française est passée de la 13e à la 7e place en un an

Illustration d'un avion Air France à l'aéroport de Roissy. — Mario FOURMY/SIPA

Parmi les grandes compagnies aériennes, celles transportant plus de 30 millions de passagers par an, Air France est la 7e entreprise la plus ponctuelle au monde. C’est ce que révèle le classement « Punctuality League 2020 » publié par l’Official Aviation Guide (OAG), rapporte Air Journal.

Air France a considérablement progressé en termes de ponctualité en un an : la compagnie n’était qu’à la 13e place en 2018. Dans ce classement, un vol est considéré comme ponctuel lorsqu’il part ou arrive dans un délai de quinze minutes par rapport à l’horaire prévu.

Roissy-Charles de Gaulle de plus en plus ponctuel

En 2019, 79,92 % des vols Air France ont été ponctuels, contre 74,11 % en 2018. En tête de ce classement figure la compagnie chilienne LATAM, avec un taux de ponctualité de 86,41 % en 2019. Viennent ensuite la compagnie russe Aeroflot (86,30 %) puis la compagnie japonaise All Nippon Airways (85,92 %).

L’OAG classe également les plus gros aéroports du monde en fonction de leur ponctualité. Cette année, Roissy-Charles de Gaulle apparaît dans le classement à la 20e place, avec 73,67 % de vols ponctuels. L’aéroport le plus ponctuel est celui de Moscou-Cheremetievo ( Russie) avec un taux de 86,87 %, suivi de celui de Tokyo Haneda (86,60 %) et de Singapour Changi (84,03 %).