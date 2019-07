La Grand' place de Lille (illustration). — M.Libert / Archives 20 Minutes

Entre avril et juin 2019, l’office de tourisme de la ville a recensé 35 % de visiteurs en plus par rapport à 2018.

L’exposition Eldorado qui a début en avril explique en partie ce boom touristique.

Mais l’attractivité de plus en plus importante de Lille est aussi une raison de ce phénomène.

Lille attire de plus en plus. Depuis le début d’année 2019, l’office de tourisme de la ville se frotte les mains. Tous les chiffres le prouvent : les touristes sont bien plus nombreux que l’an passé à se rendre dans la capitale des Flandres. Entre janvier et mars, 15 % de visiteurs en plus ont été recensés. Et depuis le mois d’avril, l’office de tourisme lillois a vu défiler 115.000 personnes soit 35 % de plus qu’à la même époque en 2018. Alors, pourquoi la ville séduit particulièrement cette année ? La réponse est avant tout culturelle selon Sélic Lenne, responsable communication de l’office de tourisme de Lille.

« L'exposition Eldorado est le grand événement culturel de cette année. Ça a commencé au mois d’avril et ça va se poursuivre jusqu’à al fin d’année. C’est vraiment intéressant pour nous surtout pour les mois d’été où il n’y a pas toujours autant d’offres culturelles ».

Les touristes viennent majoritairement… des Hauts-de-France

Mais expliquer le boom des visites à la grande exposition actuelle serait un peu réducteur. Car un effort de communication pour valoriser l’attractivité via la plateforme Hello Lille a aussi été effectué. Sans oublier le Salon des blogueurs de voyages organisé cette année dans la ville qui a permis de faire parler de Lille. « 250 blogueurs francophones sont venus et ont publié sur leurs réseaux sociaux toutes les choses qu’on pouvait faire à Lille. Ce genre de choses, pas forcément faciles à quantifier, permettent de faire parler de Lille comme une ville vibrante, culturelle dans laquelle il y a beaucoup d’événements », poursuit Sélic Lenne.

Mais au fait quel est le profil type du touriste qui débarque à Lille ? Il est français à 60 % et vient majoritairement des Hauts-de-France puis de la région parisienne. Pour les 40 % d’étrangers restants, les plus assidus sont les Britanniques, les Belges et les Néerlandais, soit des pays proches géographiquement. Dans l’ensemble, le touriste reste en moyenne deux jours dans la métropole et son parcours classique est le suivant :

« Très souvent, le touriste arrive à Lille et commence par visiter le centre-ville avec la Grand’Place, le Vieux-Lille, le Palais des Beaux-Arts, le beffroi. Et s’il reste une journée de plus, il va dans la métropole et très souvent au musée de la Piscine de Roubaix mais aussi au musée du LAM de Villeneuve-d’Ascq voire dans des sites de mémoire comme le musée de bataille de Fromelles », explique le responsable communication de l’office de tourisme.

Des Nordistes qui ne mettent pas assez en valeur leur région

Reconnue comme une ville festive, sympathique et populaire par les gens qui la découvrent, Lille étonne aussi très souvent (en bien) les touristes par son architecture flamande. « Les gens sont surpris car ils ne s’attendent pas forcément à ce genre de patrimoine. C’est d’ailleurs sans doute un point à améliorer. C’est très bien que les gens soient très surpris mais on peut se dire aussi qu’ils auraient dû le savoir avant. Il ne faut pas uniquement blâmer les opérateurs touristiques là-dessus. Les gens du Nord doivent être peut-être plus fiers de leur région pour en être les premiers ambassadeurs », estime Sélic Lenne.

A force d’entendre des clichés sur leur région (accent du Nord, pluie, grisaille, chômage, histoires de mœurs…), les Nordistes ont peut-être fini par oublier qu’ils avaient des vrais trésors chez eux. Sauf que ça commence à se savoir et Lille est en train d’en profiter de plus en plus.