VOYAGES VOYAGES Faites-nous plaisir en nous envoyant les plus belles photos de monuments qui enchantent vos vacances

Le Colisée à Rome — Pixabay

La tour Eiffel à Paris, l’Empire State Building à New York, le Colisée à Rome et tant d’autres, tant d’autres. De petits villages en grandes villes, d’endroits improbables aux lieux les plus célèbres, notre œil finit toujours par être attiré par la magnificence d’une cathédrale, l’immensité d’une œuvre, la joie de découvrir ou redécouvrir la beauté de monuments connus ou méconnus.

Si vous avez la chance de voyager, c’est l’occasion de partager avec nous les plus belles photos de monuments que vous avez flashés pendant vos vacances. Et de nous faire vivre un beau moment d'émotion.

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Si vos photos sont sélectionnées, elles pourront apparaître dans l’ensemble de nos publications. Merci d’avance.