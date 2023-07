Du vinaigre de cidre pour perdre du poids ?

Le vinaigre de cidre serait un ingrédient miracle pour perdre du poids ! Voilà le genre de conseils minceurs qu’on peut trouver sur TikTok, sauf que ce n’est absolument pas prouvé scientifiquement ! Avec Oh My Fake on vous aide à déceler les faux conseils minceurs sur les réseaux sociaux. Avec les vacances d’été qui arrivent, vous avez sûrement vu passer des posts vantant toutes sortes de conseils minceur.

Cette semaine, Oh My Fake a décidé de vous dévoiler l’envers de ces vidéos à cliques, et surtout, vous informez du fake qui s’y cache.

Soyez forts contre les fake news

Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.