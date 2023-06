Des tortues sauvées d’une invasion de crustacés, un gibbon qui échappe à l’emprise d’un python, ou encore une raie qui sourit quand on la chatouille ! Derrière ces vidéos qui font des millions de vues, se cache une triste réalité. Avec OhMyFake, on vous explique la maltraitance animale qui règne sur les réseaux sociaux. C’est logique, car ce qu’on y voit est impressionnant.

Sur l'une de ces vidéos, il est écrit « J’aide cette tortue de mer à se débarrasser de ses balanes ». Les balanes, ce sont les crustacés parasites qu’on voit sur la carapace de la tortue. Et effectivement tout au long de la vidéo on peut voir un homme en train de les arracher avec un couteau. Présenté comme ça, on se dit que c'est une belle vidéo de sauvetage d’un animal en danger, et on comprend qu’elle soit aussi populaire. Le problème, c’est que ce que vous voyez, n’est pas du tout ce que vous croyez voir !

Cette semaine, Oh My Fake a décidé de vous dévoiler l'envers de ces vidéos à cliques, et surtout, vous informez du fake qui s'y cache.





