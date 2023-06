Johnny Depp aurait été jugé innocent des accusations de violences conjugales contre son ex-femme ? C’est ce qu’on a pu entendre au début du Festival de Cannes de cette année, pourtant c’est loin d’être ce que dit la justice !

Avec Oh My Fake, on vous aide à faire le point sur l’affaire Johnny Depp et Amber Heard.

Le soir de l’ouverture du Festival de Cannes, le nom de Johnny Depp était sur toutes les lèvres. Sa présence en tant qu’acteur principal dans le film Jeanne du Barry de Maïwenn en ouverture du festival a fait polémique.

Tout le monde a encore en tête le procès surmédiatisé entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard, ainsi que les accusations de violences conjugales à l’encontre de l’acteur américain. Donc le mettre à l’honneur a été perçu par certain comme un manque de soutien, voire une provocation envers le mouvement #MeToo.

Avec Oh My Fake, on vous explique tout ça dans la vidéo placée en tête de cet article…

