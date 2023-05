Depuis plusieurs semaines, une photo incroyable circule sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on y voit un homme immense, de presque 4 mètres, au milieu d’une foule d’autres personnes. Le grain de la photo et la façon dont sont habillés les personnages font qu’elle a l’air très ancienne. Selon l’internaute qui la poste, elle aurait été prise vers 1901, et montrerait le « dernier géant humain ».

Évidemment, une telle photo a fait le tour des réseaux sociaux ! On peut la retrouver sur cette vidéo TikTok par exemple, où elle a été vue plus d’un million de fois ! Ce serait donc la preuve que des êtres humains géants auraient existé jusqu’à il y a à peu près 100 ans, et qu’on nous aurait caché leur existence !

C’est une histoire assez incroyable, mais qui est complètement fausse. Avec Oh My Fake, on vous explique tout ça dans la vidéo placée en tête de cet article.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.