Derrière les problèmes judiciaires de Donald Trump, il y aurait George Soros ? Le mystérieux milliardaire hongrois financerait la justice américaine ? Qui est vraiment George Soros, cet homme d’affaires qui suscite énormément de théories du complot ?

Le 31 mars dernier, l’ancien président a été inculpé au pénal dans le cadre de l’affaire Stormy Daniels. Il est accusé d’avoir payé une ancienne actrice pornographique pour qu’elle se taise au sujet d’une relation extraconjugale qu’elle a eue avec lui.

Il va donc devoir suivre la fameuse procédure pénale classique aux États-Unis, à savoir la prise d’empreintes digitales et le « mugshot », vous savez, les célèbres photos de prévenus. C’est la première fois qu’un ancien président se retrouve dans une telle position ! Et pour beaucoup sur les réseaux sociaux, celui qui tire les ficelles de ce scandale : c’est George Soros. Pourquoi ? Parce que selon certains internautes, il financerait secrètement le procureur responsable de l’inculpation de Donald Trump.

