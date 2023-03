Vous avez sûrement vu passer l’info : au début du mois de février, plusieurs objets volants non identifiés ont été abattus dans le ciel américain. L’un d’entre eux est un appareil espion venant de la Chine, mais pour les autres on ne sait pas encore. Et cette incertitude a fait naître un grand fantasme chez certains internautes… Et s’il s’agissait d’aliens ?

La question a donc été posée au général Glen Vanherck, en charge de la Défense aérospatiale d’Amérique du Nord, qui a répondu : « Je laisse les services de renseignement et de contre-espionnage s’en occuper. Pour l’instant, je n’exclus aucune théorie. »

En laissant la porte ouverte à la théorie extraterrestre, l’armée américaine a alimenté une rumeur devenue incontrôlable sur les réseaux : le gouvernement américain serait-il en train d’abattre des OVNIS dans le ciel ? Ou alors, est-ce ce qu’on voudrait nous faire croire pour mieux nous contrôler ? Certains appellent ça le projet « Blue Beam ». Oh My Fake revient en détail dessus dans la vidéo placée en tête de cet article.

