Les États-Unis sont-ils à l’origine des séismes en Turquie ?

Le tremblement de terre en Turquie aurait été provoqué par un laboratoire secret aux États-Unis ? Les Américains auraient-ils le pouvoir de contrôler la météo ? C’est la fameuse théorie du projet HAARP !

Le 6 février dernier, des séismes extrêmement puissants ont frappé la Turquie et la Syrie. Des dizaines de villes sont touchées, et on compte les victimes par dizaines de milliers. Depuis, les caméras du monde entier sont braquées sur la région, et sur les réseaux sociaux, on voit circuler des centaines de vidéos liées à cette catastrophe.

Mais parmi ces vidéos, certaines sont assez étranges… Avec Oh My Fake, on vous explique tout ça dans la vidéo placée en tête de cet article.

Soyez forts contre les fake news

