Depuis plus d’une semaine, sur Twitter et Facebook, beaucoup de publications nous parlent d’insectes. On peut lire qu’on va bientôt manger des insectes “sans le savoir”, car le fabricant n’aura pas à le signaler sur l’emballage, et tout ça, avec la permission de la Commission européenne.

En effet, le 3 janvier dernier, la Commission européenne a publié un nouveau règlement qui autorise la mise sur le marché « d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés en tant que nouvel aliment ».

En gros, cela veut dire qu’on pourra retrouver cette poudre d’insectes dans des produits comme le pain, les pizzas, les barres de céréales ou encore la bière. En plus d’en dégoûter certains, cette info a également suscité l’indignation d’autres internautes qui pensent que les fabricants ou industriels pourront le faire sans le préciser sur l’étiquette.

Mais c’est complètement faux ! On vous explique pourquoi dans la vidéo placée en tête de cet article.





Soyez forts contre les fake news





OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.