Le 23 janvier dernier, la Première ministre Élisabeth Borne a présenté le projet de loi sur la réforme des retraites en Conseil des ministres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un véritable sac de nœuds ! Beaucoup de questions subsistent autour de la pénibilité, des carrières hachées, de la fonction publique, des stages… Bref, vous l’avez compris, il n’est pas évident de s’y retrouver.

Mais s’il y a une chose dont le gouvernement est sûr, c’est que cette réforme va mieux protéger les femmes. Comment ? Grâce, par exemple, au minimum de pension qui va être revalorisé et aux congés parentaux qui doivent être mieux intégrés dans le décompte des trimestres. Autre proposition dans la loi : l’âge de suppression de la décote ne sera pas modifié. Ces arguments sont d’ailleurs repris par plusieurs ministres et députés issus de la majorité.

Le souci ? C’est que ce projet de loi est loin de faire l’unanimité, même au sein des élus de la majorité. Plusieurs députés affirment même que, contrairement à ce que dit le gouvernement, la réforme des retraites ne permettra pas de réduire toutes les inégalités vis-à-vis des femmes.

Mais alors, qu’en est-il vraiment ? La réponse, dans la vidéo placée en tête de l’article.

