Le 8 décembre dernier, la chanteuse Céline Dion annonce à ses fans qu’elle reporte à nouveau sa tournée mondiale, soit huit concerts initialement prévus dans le courant de l’année 2023. Elle explique, dans une vidéo, qu’elle est atteinte d’un trouble neurologique très rare : le syndrome de la personne raide. Cette maladie très rare touche environ une personne sur un million.

Les symptômes peuvent être très handicapants : raideur, rigidité, spasmes musculaires dans le tronc, l’abdomen et à un moindre degré dans les bras et les jambes. Si la plupart des internautes apportent leur soutien à la chanteuse québécoise, certains émettent quelques doutes… Et si jamais cette maladie était liée au vaccin contre le Covid-19 ?

Dans cette vidéo, en tête de l’article, Clémence d’Oh My Fake vous explique pourquoi cette information est fausse et comment certains ont pu la croire vraie.

Soyez forts contre les fake news

