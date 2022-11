Alors que tous les grands dirigeants du monde étaient réunis, ces deux dernières semaines, à Charm el-Cheikh, en Egypte, pour la COP27, une étrange rumeur a refait surface : l’Antarctique gagnerait près de 112 milliards de tonnes de glace par an. Cette région gagnerait donc plus de glace qu’elle n’en perdrait. Une information qui aurait été validée par la Nasa elle-même ! A l’origine de cette rumeur, un article publié en 2015 sur le site complotiste « Les moutons enragés », reprenant une étude du Journal of Glaciology de la même année.

Pour comprendre pourquoi cette infox a enflammé les réseaux sociaux, Clémence revient sur les mécanismes qui favorisent la propagation de fausses informations, et recontextualise la publication de cette étude très controversée.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.





Scannez ce Snapcode pour vous abonner à OMF Oh My Fake ! - Snapchat

Covid-19, législatives​, mouvements sociaux…, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact-checking « Fake Off ». N’hésitez pas à vous abonner, directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Promis, vous ne le regretterez pas.