Joe Biden aurait-il le « son of a bit*** » facile ? En janvier 2022, pensant son micro fermé, il avait traité un journaliste de la chaîne Fox News de « stupide fils de p**e ». Rebelote, ce mercredi, lors d’un bref discours auquel assistait un petit groupe de journalistes à San Francisco, en Californie, Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de « SOB » pour « son of a bitch ».

Des propos « honteux » selon le Kremlin qui a immédiatement réagi : « C’est une immense honte pour (…) les Etats-Unis. Si le président d’un tel pays utilise un tel lexique, c’est forcément honteux. »

En France aussi, cette sortie de Biden a eu son petit effet et selon les médias, le juron a été traduit en français par « salopard », « enfoiré », voire « fils de pute », « FDP » chez 20 Minutes. En 2022, à l’époque de l’insulte à destination du journaliste, l’AFP avait traduit « stupid son of a bi*** » par « espèce de connard ».

Alors quelle est la traduction exacte de cette insulte ? D’où vient-elle et pourquoi la VF paraît moins « violente » que la VO ? Nous avons posé ces trois questions à Heather Burnett, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de linguistique formelle et à l’université Paris Cité.

« Disons que Joe Biden ne se rajeunit pas en disant ''son of a bi***''. C’est une expression un peu démodée et désuète », raconte-t-elle. Aujourd’hui, les anglophones utilisent plus volontiers « asshole » pour injurier quelqu’un qu’ils n’aiment pas. Une interview à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article.