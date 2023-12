À 20 mètres sous terre, dans la pénombre, une petite équipe s’affaire à reconstruire un mur d’os, à empiler des fémurs, à entasser des tibias. Cette scène est unique et elle se trouve forcément dans les Catacombes de Paris.

Accueillant chaque année 600.000 visiteurs, ce site historique fait actuellement l’objet d’un programme de rénovation s’étendant jusqu’en 2026 pour assurer sa pérennité.

Et c’est la hague (mur d’ossements constituant le décor de l’ossuaire) des « Martyrs de septembre », qui est la première à passer sous les mains attentives des archéologues, ingénieurs et muraillers engagés pour ce projet. « Nous ne savons pas très bien pourquoi ce mur d’ossements s’est effondré ; plusieurs facteurs nuisibles aux ossements, tels que l’humidité ou le vol des os par les visiteurs, peuvent être la cause », explique Isabelle Knafou, l’administratrice des Catacombes.

Un mur d’os construit en 1792

Ce qui est sûr, c’est que ce mur a traversé les siècles et qu’il n’est pas près de disparaître. Selon les Catacombes de Paris, cette hague date de la fin de XVIIIe siècle. Après le renversement de la monarchie le 10 août 1792, la panique s’empare des sans-culottes à Paris. Ils craignent que les prisonniers politiques complotent un soulèvement contre-révolutionnaire.

Entre le 2 et le 6 septembre 1792, plus de 1.000 prisonniers sont assassinés dans les prisons parisiennes. Parmi eux, des prêtres « réfractaires », ainsi appelés car refusant de prêter serment à la Constitution, sont tués. Dans l’ancien couvent des Carmes, devenu une prison, plus d’une centaine d’entre eux est massacrée. Certains de ces martyrs sont enterrés aux Catacombes, c’est ce que l’on appelle les « massacres de Septembre ».

Un mur sans ciment

Par cette restauration, l’équipe teste une nouvelle méthodologie pour faire tenir ce mur, sans béton ni ciment : « Ils vont utiliser les ossements les plus longs pour construire ce mur. Ils vont ensuite intercaler des ossements plus petits à l’intérieur des interstices pour obtenir une masse extrêmement compacte et probablement qui tiendra bien davantage dans le temps. »

Au total, l’équipe aura mis deux semaines à rénover ce mur : « On a mis une semaine à le démonter et à trier les os, puis une autre semaine à le remonter », raconte Edouard, l’un des opérateurs expérimentés, en tenant un fémur et un tibia dans ses mains.

Le reportage complet est à voir dans la vidéo placée en tête de cet article.