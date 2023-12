Chaque année, Google publie son classement « Year in Search », énumérant les sujets les plus populaires sur le moteur de recherche en France. Parmi les personnalités publiques les plus tapées dans Google en France, se trouve Amandine Pellissard à la quatrième position. Son nom figure dans le classement, avant celui de Noël le Graët Jeremy Renner ou Adèle Exarchopoulos.

Si vous ne regardez pas la télé, c’est peut-être normal que vous ne la connaissiez pas. Amandine Pellissard s’est fait connaître dans le docu-réalité de TF1 « Familles nombreuses, la vie en XXL ». L’émission suit le quotidien des parents de familles nombreuses. Amandine Pellissard et son mari en ont huit. Et en 2023, Amandine Pellissard a mis au monde son neuvième enfant.

Mais c’est surtout pour ses frasques que la maman a fait parler d’elle cette année, avec un gros changement de carrière. Amandine Pellissard s’est lancée dans le porno avec son mari Alexandre qu’elle surnomme « chat-bite ».

On vous briefe rapidement sur Amandine Pellissard dans la vidéo placée en tête de cet article.

Et pour info, voici le classement complet des personnalités publiques les plus recherchées sur Google en France en 2023 :

1. Kylian Mbappé

2. Antoine Dupont

3. Brigitte Bardot

4. Amandine Pellissard

5. Jeremy Renner

6. Caroline Receveur

7. Bruno Guillon

8. Sergio Rico

9. Noël le Graët

10 Adèle Exarchopoulos