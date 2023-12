Zoé n’a pas perdu de temps. Bébé, elle « chante avant de parler » selon elle. À six ans elle commence le piano. À neuf ans elle s’inscrit à l’émission The Voice Kids et termine en demi-finale, et à 13 ans elle remporte le concours de l’Eurovision Junior : « une super aventure » selon elle.

C’est Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française de l’Eurovision et directrice des divertissements de France Télévisions qui repère Zoé Clauzure dans le télé-crochet de TF1 et qui convainc sa mère de lui faire passer une audition pour l’Eurovision Junior.

Depuis sa victoire à Nice le 26 novembre dernier, Zoé vit pleinement son rêve sans songer à faire un plan de carrière. Un succès en forme de victoire, elle qui a subi du harcèlement scolaire durant plusieurs années.

Celle qui était dans l’équipe de Soprano dans The Voice Kids est aussi à l’aise sur des chansons en anglais que sur Je sais pas de Céline Dion. Découvrez dans l’interview vidéo placée ci-dessus avec quel titre Zoé Clauzure a remporté l’Eurovision Junior.