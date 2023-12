Ce bébé panda roux est la nouvelle coqueluche du zoo de Lisbonne

En faisant ses premiers pas, suivi de près par sa maman, le jeune animal à la longue queue émerveille les visiteurs du zoo de Lisbonne, qui seront appelés à participer au choix de son prénom. Après les premiers mois pendant lesquels elle s’est développée très lentement, ce bébé panda roux a désormais atteint « une phase où elle devient très joueuse, un peu maladroite parfois… mais elle apprend très vite », comme l’explique Rafaela Fiuza, vétérinaire du zoo lisboète.

Ce mammifère carnivore, qui se nourrit pourtant principalement de feuilles de bambou, aime vivre dans les arbres. « Si vous ne le trouvez pas en train de se nourrir parmi les bambous, vous devez regarder la cime des arbres », a prévenu le zoo dans un communiqué annonçant sa naissance. Cette naissance est exceptionnelle car l’animal appartient à « l’une des espèces en voie d’extinction », a observé la vétérinaire.

En danger à cause du braconnage

Le panda roux, surnommé parfois « renard de feu », est originaire des sommets himalayens. On le trouve généralement dans les forêts d’Asie, notamment au Népal ou en Chine. Recherché pour sa fourrure, cet animal solitaire est menacé non seulement par le braconnage, mais également par la déforestation et la destruction de son milieu naturel.

Ces menaces lui ont valu d’être classé parmi les espèces « en danger » par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). La population des pandas roux est aujourd’hui estimée à moins de 10.000 individus à l’état sauvage.