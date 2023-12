« Le Chat » d’aujourd’hui a-t-il évolué par rapport au Chat d’il y a 40 ans ?

Son côté un peu surréaliste, parfois poétique, logique ou complètement illogique était là dès le départ. Le fait qu’il passe de la philosophie la plus élevée à la crétinerie la plus réjouissante en trois secondes, c’était là dès le départ. J’ai trouvé son ADN tout de suite. Je lui ai ensuite trouvé des qualités en cours de route, qui se sont additionnées, comme les kilos autour de sa taille.

A-t-il gagné en sagesse ?

Il est philosophe, comme je le suis. Il se rend compte qu’il ne freinera pas cette course qui nous mène dans le mur. Même si on est convaincu par la nécessité d’avoir des gestes respectueux de l’environnement, comme ne pas prendre la voiture pour aller acheter du pain ou faire des week-ends en avion à Barcelone, on est seul parmi des milliards de gens qui s’en foutent complètement.

Ça ne lui retire en rien sa bonne humeur, sa foi en l’avenir et sa confiance dans les générations futures mais il ne se fait pas trop d’illusions non plus en même temps…

Qu’est-ce qu’il critique, qu’est-ce qu’il a critiqué et qu’est-ce qu’il n’a pas encore critiqué ?

Il mène un combat contre la sinistrose, évidemment ! Mais ça, on peut dire que tous ceux qui pratiquent l’humour le font.

Très tôt, il a eu cette conscience écologique. Dans un très ancien album, il est devant un tuyau qui déverse des saloperies dans une jolie campagne en disant « tous les goûts sont dans la nature » mais il écrit « les goûts » comme un « égout ». Il alerte également, et depuis très longtemps, sur la déforestation de la forêt amazonienne. Il parle également des violences faites aux femmes, de la burqa imposée et critique les fondamentalistes. En fait, « Le Chat » aborde des sujets graves par la légèreté d’une blague.

Que n’a-t-il pas encore critiqué ? Toutes les merdes à venir. L’inspiration sera toujours là et l’actualité fertile en sujets.

« Le Chat » est-il un personnage engagé ?

Oui, « Le Chat » et moi sommes engagés dans des causes solidaires. Ce sont des organisations qui vont d’Amnesty International à des petites associations qui se préoccupent de la maltraitance des enfants ou du cancer pédiatrique. J’offre des dessins, des sculptures, du temps, de l’argent parce que ça me préoccupe. Je trouve que c’est mon devoir aussi. Évidemment, « Le Chat » est un formidable vecteur. Comme il est sympathique, j’ai l’impression qu’il suscite de la bienveillance et qu’il peut entraîner des gens à se préoccuper des autres.

Lorsque vous dessinez, quel est votre moteur ?

Gagner de l’argent, évidemment (rires). Bien sûr que non. Je n’ai jamais pensé à ça en travaillant. J’ai fait tellement de métiers différents quand j’étais à la radio ou à la télévision en Belgique où on avait des salaires de misère.

Qu’est-ce qui me motive ? C’est juste de faire rire les gens ou les alerter lorsque je travaille pour une cause. Par exemple, j’avais fait un dessin avec « Le Chat » à une marche pour le climat à Bruxelles, qui avait été montré par beaucoup de jeunes. Il était écrit « un million d’espèces menacées par une espèce de con » : l’être humain.

Vous dessinez le même personnage depuis quarante ans. Y a-t-il une forme de lassitude qui s’installe ? Avez-vous eu envie de changer de personnage ?

Ça me serait arrivé si je n’avais dessiné que « Le Chat ». J’ai varié les plaisirs. Je dessine d’autres choses. Je détourne des gravures. Je le dessine en une image, trois images, une planche, trois planches. Et surtout, depuis qu’il est né, j’ai continué à faire de la télévision, de la radio, de l’écriture, à publier d’autres livres. J’ai alterné avec un autre style qui est totalement différent de ce que je propose avec « Le Chat ». Finalement, lorsque je le dessine, le peins ou le sculpte, je retrouve quelqu’un qui m’avait manqué pendant que je faisais autre chose.

C’est votre 24e album. Si on avait dit ça en 1983, vous l’auriez cru ?

Non, je n’y aurai jamais cru, honnêtement. Je ne savais pas que ça allait durer, ni que ça allait grandir et prendre cette importance. De la même façon, quand j’ai commencé à faire des émissions avec Michel Drucker en 1999, je pensais très sincèrement qu’au bout de 4 – 5 émissions, on allait me dire : « c’est gentil d’avoir essayé mais on va peut-être trouver quelqu’un d’autre ». Ça a duré sept ans. Et puis, j’ai décidé de partir à un moment.

On ne sait jamais. Ce sont des métiers dans lesquels on se met constamment en danger. On essaie des choses. Si ça marche, c’est formidable. Si ça ne marche pas, on essaie autre chose. J’aurais sans doute fait quelque chose d’autre si ça n’avait pas accroché. En réalité, c’est surtout moi qui me suis accroché. J’ai adoré faire ça. Plus j’en faisais, plus ça venait. Et plus ça venait, plus c’était savoureux.

Donc évidemment, je ne l’aurai pas cru ou imaginé en 1983. Avec le recul, cet album a une saveur particulière parce que c’est un album anniversaire. J’y ai mis plus de pages qu’habituellement, 64 au lieu de 48. J’y propose aussi des dessins inédits faits ces trois dernières années.

Aujourd’hui, quel regard portez-vous sur ce jeune homme qui débutait dans la vie ?

Rétrospectivement, je me dis que ce jeune homme a eu une chance infinie de naître dans une famille d’artistes. J’ai toujours été encouragé. J’ai pu faire des études de comédien, ce qui m’a permis d’exercer ce métier. Quand j’étais comédien, j’ai rencontré la femme de ma vie sur un tournage de film. Et puis l’autre chance c’est que cette histoire d’amour continue et traverse le temps. Cet amour grandit encore avec des enfants magnifiques. Et puis, il y a ce gros pépère qui est arrivé dans tout ça.

J’avais 29 ans quand j’ai inventé « Le Chat ». Mon premier bébé venait de naître. On n’avait pas un clou, on était pauvre. On habitait loin de Bruxelles avec une bagnole pourrie. On n’avait pas toujours assez d’argent pour se chauffer comme on le voulait. Ce personnage aurait pu nous pourrir la vie si j’avais été obsédé par le travail, au point de ne pas bien m’occuper de ceux qu’il faut aimer et protéger. J’ai toujours veillé à les faire passer en absolue priorité. Dans le temps qu’il me restait, je travaillais.

La roue de la chance a fait que « Le Chat » a plu et que c’est devenu un succès. Aujourd’hui, je me dis que ce jeune homme a eu beaucoup de chance mais que c’est peut-être aussi lié à son nom de famille. Geluck veut dire « bonheur » ou « chance » en flamand et en allemand.