La canitie. Ce mot ne vous dit peut-être rien, pourtant il désigne un phénomène très connu : avoir des cheveux blancs ou gris. Mais pourquoi a-t-on des cheveux blancs ? Et pourquoi certains sont déjà poivre et sel avant l’âge de 30 ans ?

D’abord, pour comprendre pourquoi nous avons des cheveux blancs, il faut comprendre pourquoi nos cheveux sont bruns, blonds ou encore roux. Et la responsable, c’est la mélanine. La mélanine, c’est un ensemble de pigments naturels produits par notre corps et qui définit notamment la couleur de notre peau, de nos yeux et donc de nos cheveux. Elle est produite par les mélanocytes, des cellules situées dans le derme et l’épiderme. Mais avec l’âge, les mélanocytes ont tendance à devenir un peu fainéants.

Ils ne produisent plus de mélanine. Vos cheveux continuent alors de pousser mais sans pigment. Ils deviennent donc blancs !

Jeunes mais déjà poivre et sel

Si les cheveux blancs sont souvent signe de vieillesse (et même de sagesse), une énigme persiste. Pourquoi un individu plutôt jeune peut-il avoir des cheveux blancs ? Là, c’est plutôt une question de génétique et surtout d’hérédité. Si vos parents ont eu des cheveux blancs très tôt, le risque pour que vous en ayez aussi est assez élevé. Le gène à l’origine des cheveux blancs a même été identifié par une équipe de chercheurs en 2016. Il s’agit du gène IRF4. Et c’est donc celui-ci que vos parents vous ont transmis. Mais tout n’est pas forcément la faute de papa et maman.

Des facteurs aggravants

L’apparition de cheveux blancs peut aussi être favorisée par plusieurs facteurs. Comme le tabac par exemple. Selon une étude parue en 2013, le stress oxydatif produit par la consommation de cigarettes pourrait abîmer les mélanocytes. La pollution pourrait elle aussi avoir son rôle à jouer. Les toxines et différents polluants qui nous entourent abîmeraient eux aussi ces fameux mélanocytes. Comme dans beaucoup de cas, l’alimentation est également importante. Le manque de vitamine, de cuivre ou de fer est en partie responsable de votre tignasse poivre et sel.

Le stress lui aussi responsable ?

C’est vrai qu’on entend très souvent parler du stress comme principal facteur du blanchissement de nos cheveux, et ce n’est pas totalement faux. Une étude publiée en 2020 a démontré que le stress sollicite le système sympathique. Lui-même produit de la noradrénaline qui finit par « user » les pigments, et vous commencez à connaître la chanson : vos cheveux blanchissent. Mais rassurez-vous ! Une autre étude parue en 2021 et menée sur un faible échantillon de personnes a également prouvé que ces cheveux blancs liés au stress pouvaient retrouver leur couleur d’origine.

Ah oui ! Et pas la peine de croire à certains mythes. Les arracher ne les fera pas plus ou moins pousser… La seule chose que vous risquez, c’est d’avoir des trous dans les cheveux.