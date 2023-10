En Amazonie, protéger la forêt peut vous coûter la vie. Des entreprises étrangères prospèrent en détruisant la forêt et les habitats de communautés indigènes. Celles et ceux qui ont le courage de se révolter contre cette déforestation sont lourdement menacés et sont victimes de violence, et parfois même de meurtres.

La série documentaire Aux portes de l’enfer plonge dans le quotidien terrifiant de personnes vivant dans les régions les plus meurtrières du monde. L’épisode Menaces sur l’Amazonie interroge les responsables de cette déforestation et de l’exploitation abusive des ressources naturelles, et donne la parole aux écologistes agressés et aux peuples indigènes qui doivent se battre pour protéger leurs terres. Le film suit également une brigade de protection de l’environnement qui lutte contre le pillage des ressources naturelles.

