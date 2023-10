Le Hezbollah, bête noire d’Israël, entretient de bonnes relations avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. « Ce parti religieux, qui signifie ''parti de Dieu'' a été créé au début des années 1980 », explique à 20 Minutes David Rigoulet-Roze, spécialiste du Moyen-Orient et chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Hezbollah et Hamas sont proches parce qu’ils sont réunis par un dénominateur commun qui est celui de la disparition de l’Etat d’Israël. »

« C’est une quasi-armée le Hezbollah, beaucoup plus importante que le Hamas », estime encore notre expert près de deux semaines après l’attaque du Hamas en Israël. Depuis la communauté internationale redoute un débordement du conflit entre le Hezbollah libanais soutenu par l’Iran, et l’armée israélienne.

Et, ces derniers jours, des affrontements entre le Hezbollah et l’armée israélienne se sont multipliés à la frontière. L’armée israélienne a ainsi annoncé ce mercredi avoir « éliminé une cellule terroriste » qui a tiré des obus de mortier vers son territoire depuis le Liban. Selon un communiqué, l’armée israélienne a en outre indiqué avoir riposté dans le même secteur à des tirs de missiles anti-char effectués en direction des villages dans le nord d’Israël.

