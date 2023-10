« Etre branchu, avec un tronc bien droit, une belle forme de conifère, ce qui n’est pas le cas forcément de tous les sapins du massif des Vosges »… On n’en demande pas plus au grand sapin de Noël qui viendra bientôt magnifier la place Kléber de Strasbourg à Noël. « Sans oublier aussi, qu’il soit accessible dans la forêt », ajoute Henri Pierre Gangloff, responsable de l’unité de production de l’Office national des forêts (ONF).

Accessible, car il ne faut pas moins de deux grues pesant pour l’une 100 tonnes et l’autre 70 tonnes pour prélever la star des fêtes de fin d’année. Ce mercredi Henri Pierre Gangloff a supervisé l’opération en Meurthe-et-Moselle. C’est là, dans la forêt domaniale de Bousson, qu’il y a de longs mois déjà le fameux grand sapin a été identifié par les agents de l’ONF. L’élu 2023 a 70 ans, mesure 30 mètres de haut pour sept tonnes. Et autant le dire tout de suite, c’est un véritable mannequin sapin qu’Henri Pierre Gangloff et ses équipes sont allés chercher à près de deux heures de voiture de Strasbourg et au bout d’une succession de virages en lacets.

Du boulot pour le sapin

Il aura d’abord fallu élaguer la base du géant puis monter à son sommet en se faufilant à travers ses branches pour poser une élingue autour du tronc. Puis on aura coupé sa base, on aura hissé l’élu avant de le faire basculer lentement, très délicatement pour le poser sur la plate-forme d’un poids lourd. L’opération s’est déroulée sans encombres, en quelques heures, parfois sous une fine pluie.

Reste à présent au convoi exceptionnel à tailler la route. Il lui faudra au total plus de huit heures pour arriver à Strasbourg. Un voyage en plusieurs étapes pendant lequel le roi de la forêt sera stocké dans un endroit tenu secret, sous haute surveillance. L’installation triomphale au cœur de Strasbourg est prévue le 24 octobre à 8h15 (si la météo le permet).

Et ce jour-là, comme chaque année, de nombreux Strasbourgeois assisteront impatients à l’arrivée du roi des fêtes de fin d’année venu faire de l’ombre à la cathédrale.