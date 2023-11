Ils « croivent », « si j’aurais su » ou encore « comme même » (sic)… Nombreuses sont les personnes qui font des fautes de français en utilisant des expressions qui n’existent tout simplement pas. Si vous en faites partie, rassurez-vous, cela n’a rien à voir avec votre intelligence. Il suffit de bien connaître la ou les règles ! Voici 3 erreurs qui reviennent très souvent.

Au jour d’aujourd’hui

Dans « aujourd’hui », on trouve « hui ». Un mot qui vient de l’ancien français et qui signifie « ce jour ». On le retrouve d’ailleurs dans le mot espagnol « hoy » qui veut dire aujourd’hui. Aujourd’hui est donc déjà un pléonasme puisqu’il veut dire au jour de ce jour. Donc au jour d’aujourd’hui veut dire : au jour de ce jour de ce jour. Pour éviter ce double pléonasme, utilisez plutôt « à ce jour ».

« Malgré que »

Si cette expression est trop souvent utilisée dans le sens de « bien que » ou « quoi que », l’Académie française déconseille cet usage. L’institution rappelle que cette locution peut être utilisée dans la langue soutenue, mais seulement avec le verbe avoir conjugué au subjonctif.

« Je m’excuse »

Si demander pardon part certes d’une bonne intention, le formuler en disant « Je m’excuse », c’est commettre une nouvelle faute. Eh oui ! Comme le rappelle l’Académie française, « quand on a commis une faute, on doit demander à la personne envers qui on a mal agi de nous excuser ; on ne peut pas le faire soi-même ». Il faut donc dire « Je vous prie de m’excuser » ou « Je vous demande pardon ».