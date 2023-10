Si Disney rime avec joie, rires et naïveté, cela rime aussi avec enfants traumatisés. La Walt Disney Company, qui fête son centenaire cette année, a produit nombre de classiques qui ont marqué plusieurs générations. Au cinéma, en VHS, DVD et désormais en streaming, vous avez forcément vu l’un de ces films.

Et vous avez donc peut-être crié ou même pleuré devant. Peut-être même que vous vous êtes déjà caché pour ne pas voir une scène ou tout un passage. Et si vingt ou trente ans après l’avoir vu, vous pensez encore à la mort de Mufasa ou à celle de la mère de Bambi, sachez que vous n’êtes pas seuls. Pour célébrer le centenaire de la firme aux grandes oreilles, on a demandé à six personnes de la rédac de 20 Minutes de nous raconter en vidéo les films Disney qui les ont traumatisés.

Drôles, touchants et même surprenants, tous les témoignages de « Disney trauma » sont à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.