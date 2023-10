La robe de la mariée trop moulante, la décoration de la salle des fêtes trop kitsch ou encore le plan de table avec tonton Robert qui plombe l’ambiance au milieu… Ça vous parle ?

Elodie Villemus, wedding planner et animatrice du programme télévisé « 4 mariages pour 1 lune de miel » diffusé sur TFX connaît tous les secrets d’un mariage raté. Et voici l’ennemi numéro 1 d’une journée de noces : le stress. « C’est votre meilleur ami pour rater votre mariage, explique la wedding planner. Vous ne dormez pas, vous avez plein de cernes et c’est génial pour les photos. Vous vous disputez également avec la belle-mère, qui va mettre son grain de sel un peu partout », ironise-t-elle.

Pour retrouver la suite de son témoignage, la vidéo est disponible en tête de cet article.