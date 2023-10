« Je comptais vous expliquer ce qu’il se passe, mais je pense que vous venez de les entendre ». Alors qu’elle est en train de filmer l’intérieur de son appartement, dans la ville de Gaza, la journaliste Plestia Alaqad s’arrête net. Derrière elle, des bruits assourdissants. Plusieurs bombes viennent de tomber juste à côté de chez elle. Le souffle provoqué par les déflagrations soulève ses cheveux. « Ce qu’il se passe en ce moment et ces trois derniers jours, je n’avais encore jamais vécu ça de toute ma vie », témoigne-t-elle.

Jeune journaliste de 22 ans, Plestia Alaqad vit à Gaza depuis toujours. Depuis l’attaque du Hamas dans plusieurs villes d’Israël, puis la riposte, quelques heures plus tard, de l’Etat hébreu sur la ville frontalière de Gaza, elle publie, sur son compte Instagram, des vidéos dans lesquelles elle tente, tant bien que mal, de faire état d’une situation qu’elle qualifie sans hésiter de « terrible, inimaginable et effroyable ».

Plus de 260.000 déplacés à Gaza

« On nous prévient qu’il va y avoir des bombardements, et on nous dit d’évacuer. Mais pour aller où ? », raconte, démunie, Plestia Alaqad. Comme d’autres habitants de la bande de Gaza, la jeune femme doit se déplacer constamment pour échapper aux bombardements. Forcée de quitter son appartement pour survivre, elle s’est d’abord réfugiée dans l’appartement d’une amie avant de rejoindre d’autres journalistes dans un autre appartement.

Depuis le début de la riposte israélienne sur Gaza, plus de 260.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, et 1.055 personnes ont été tuées.

Le témoignage de Plestia Alaqad à Gaza est à voir et à écouter dans la vidéo en tête de cet article.