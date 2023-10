In vino veritas. C’est ainsi qu’on pourrait résumer une partie de la vie de Laurent Ponsot. « Dans le vin, la vérité », voilà le sens de cette célèbre locution latine qui reflète bien son parcours : une soif de vérité, une quête pour défendre le vin.

Laurent Ponsot est né à Morey-Saint-Denis en Bourgogne, au-dessus d’une cave comme il aime à le rappeler. Très tôt, il s’est intéressé au vin. Avant de revenir dans son village natal, le Bourguignon a sillonné de nombreux pays en tant que propriétaire d’une agence de voyages. Puis, autour de la trentaine, sa passion pour le vin et le terroir bourguignon l’ont amené à reprendre le domaine familial. Une sage décision qui lui a permis de multiplier la production annuelle de bouteilles par deux, mais surtout d’exporter les vins familiaux dans le monde entier. Notamment aux Etats-Unis. Là-bas, les vins de Bourgogne ont su séduire de nouveaux palais, au point de former des clubs d’amateurs très sélects.

Qu’importe le flacon…

Alors quand il consulte ses mails un matin d’avril 2008 dans son domaine de Morey-Saint-Denis, Laurent Ponsot n’est donc pas surpris de recevoir un message d’outre-Atlantique. Ce n’est pas non plus le destinataire qui l’intrigue. Il connaît bien cet avocat new-yorkais prêt à dépenser une fortune en Bourgogne. Non, c’est plutôt sa question qui le surprend : « Depuis quand produis-tu du Clos Saint-Denis ? ». Au lieu de lui répondre directement, le vigneron l’interroge à son tour : « Pourquoi me demandes-tu ça ? ». L’avocat new-yorkais lui répond rapidement qu’il doit assister à une vente aux enchères le lendemain et que plusieurs vins Clos Saint-Denis produits par Laurent Ponsot seront mis en vente. Les millésimes 1945, 1949, 1959, 1962, 1966 et 1971. Impossible car le vigneron ne produit cette appellation que depuis 1982.

Très intrigué, Laurent Ponsot contacte d’abord rapidement la maison de vente aux enchères new-yorkaise pour comprendre d’où vient ce qu’il estime encore être « une erreur ». Insatisfait par les réponses du commissaire-priseur, il décide alors de se rendre à New York. Sur place, il assiste à la vente aux enchères où ses supposés vins sont présentés aux enchères. Au dernier moment, les bouteilles qui doivent être vendues pour un demi-million de dollars sont finalement retirées de la vente. Encore plus intrigué, le vigneron bourguignon demande qui a mis en vente ces bouteilles. On lui parle d’un homme qui se fait surnommer « Dr Conti » (comme le grand cru bourguignon Romanée Conti).

C’est ainsi que commence l’enquête de Laurent Ponsot qu’il raconte dans son livre « Fausses Bouteilles Investigation » publié chez Michel Lafon. Il se mue en détective et travaille même pour le FBI dans un seul but : tenter de démasquer le plus grand faussaire de toute l’histoire du vin.

