Quels sont les dangers les plus fréquents en montagne ?

Pascal Sancho, guide de haute montagne, a été pendant une trentaine d’années secouriste dans les unités CRS de la Police nationale. À ce jour, il cumule près de 1.000 interventions en montagne. « En grosse majorité, ce sont des accidents liés à la randonnée pédestre, la randonnée en raquettes l’été et de plus en plus la randonnée en ski », explique le spécialiste.

Dans son dernier livre « Médecins des sommets » (Mareuil Editions), Pascal Sancho revient sur le rôle du médecin de secours en montagne. Ils sont environ 150 professionnels à agir essentiellement dans les Alpes ou les Pyrénées.

Tout au long de l’année, environ neuf secours sur dix voire plus se font en hélicoptère : « Cela peut surprendre. Imaginez une entorse qui se passe à 3.500 mètres. Lorsqu’on est immobile, on se refroidit très vite. »

