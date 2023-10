« L’âge est juste un nombre ». Voici la devise de Dorothy Hoffner, 104 ans et elle l’applique vraiment ! Dimanche 1er octobre, la centenaire a laissé son déambulateur derrière elle pour sauter en parachute depuis un avion. Originaire de Chicago, dans l’Illinois aux Etats-Unis, Dorothy a réalisé un exploit en sautant en parachute en tandem de plus de 4.000 mètres.

Une fois les deux pieds posés sur terre, elle a été accueillie par une salve d’applaudissements. « C’était merveilleux, j’ai apprécié. Et je ne comprenais pas pourquoi ces gens étaient là. Mais comme je l’ai dit, tout ce que j’ai fait, c’est vieillir, vieillir. Je ne suis pas vieille, juste plus vieille », explique Dorothy.

De nouveaux projets en tête

Si l’Américaine a bel et bien réalisé un exploit en sautant en parachute à son âge, le record doit tout de même être homologué par le Guinness Book. Le précédent record du monde de la parachutiste la plus âgée était jusqu’ici détenu par la Suédoise Linnéa Ingegärd Larsson, 103 ans.

Et si ce saut peut en satisfaire plus d’un, Dorothy souhaite réaliser de nouveaux rêves. L’Américaine devrait avoir 105 ans en décembre et dit qu’elle aimerait se détendre l’été prochain en faisant… un tour en montgolfière !