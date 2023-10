Quels sont les animaux les plus dangereux ?

Morsure, griffure, venin : certains animaux peuvent se révéler très dangereux pour l’être humain, et leurs attaques peuvent même être mortelles. Voici les trois animaux qui causent le plus de décès chaque année.

Les serpents : des morsures dont il faut se méfier

En troisième position, on trouve les serpents. Que ce soit pour chasser, ou simplement se défendre, ces reptiles peuvent être amenés à mordre. Selon l’OMS, il se produit chaque année 5.4 millions de morsures de serpents qui entraînent jusqu’à 2.7 millions de cas d’envenimements. La plupart en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Chaque année les serpents causent entre 81.410 et 137.880 décès.

Le schistosome : un ver méconnu mais mortel

Numéro deux de ce classement : le schistosome ou trématode. Ces vers plats ultra-dangereux sont en fait des parasites qui peuvent notamment transmettre la bilharziose. Une maladie parasitaire qui se propage par l’eau infectée par ces vers, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Les schistosomes peuvent causer jusqu’à 280.000 décès par an.

Le moustique : le plus petit mais le plus dangereux

Le moustique est l’un des plus petits animaux qui existent mais sans aucun doute le plus meurtrier. Via ses piqûres, il est vecteur de maladies comme le paludisme, le chikungunya et la dengue. Chaque année, il fait plus d’un million de morts, essentiellement en Afrique et en Asie, et mérite bien sa première position dans ce classement. Présent dans 100 pays, le moustique tigre fait à lui seul plus de 750.000 victimes par an.