« Il est très coutumier lorsqu’on vieillit, de considérer que les jeunes sont des flemmards », nous dit Éric Fiat, enseignant-chercheur et professeur agrégé en philosophie. Déjà du temps de Sénèque (premier siècle après Jésus-Christ), on tenait ces propos.

Cependant, Éric Fiat y voit une forme de nostalgie et surtout d’idéalisation du passé. Pour lui, dire que les jeunes de maintenant sont fainéants c’est oublier que l’on a été jeune et c’est sous-entendre que la valeur travail est la plus haute des valeurs.

Alors ? La flemme est-elle vraiment la maladie de la jeunesse ? Et la jeunesse n’a-t-elle pas raison de remettre en cause la valeur travail ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, Éric Fiat, fait appel à Françoise Dolto, Hannah Arendt ou encore Rodin.

Retrouvez sa mini-dissertation vidéo en tête de cet article.