Sac à dos, baskets et petite veste, l’attirail parfait pour être une colleuse professionnelle et passer incognito. La veille de la journée internationale pour le droit à l’avortement, le collectif féministe #NousToutes a lancé une action à Paris. Six groupes vont sillonner la capitale avec pour objectif de coller les 25.000 stickers pro-IVG sur le plus de Vélib possible. « C’est aussi en réponse, pour le symbole, de coller des autocollants sur les garde-boue, à l’action anti-IVG qui avait été menée au moins de juin », ajoute Marjorie*, référente Nous Toutes pour les 8-17èmes arrondissements.

Et le mode opératoire est bien rodé : « On passe effectivement par le site Vélib qui nous permet d’identifier les bornes et surtout le nombre de vélos pour pouvoir optimiser notre action », nous explique la référente. Ensuite, à la manière d’un feu tricolore, après avoir atteint leur cible, chaque groupe a accès à un lien pour en informer les autres. À 21 heures à peine, des dizaines de points verts s’affichent sur l’écran de téléphone de Marjorie, preuves que les stations Vélib ont bien été visitées.

Après deux années de baisse exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) a augmenté en 2022, atteignant son plus haut niveau depuis 1990, selon une étude de la Drees publiée le 27 septembre. Au total, 234.300 IVG ont été enregistrées en France, soit 17.000 de plus qu’en 2021 et environ 7.000 de plus qu’en 2019. Mais pour Marjorie, ces chiffres sont à nuancer : « On constate que les droits fondamentaux quant à l’accès à l’IVG se réduisent de plus en plus en France (…) et à notre époque c’est absolument inadmissible », déplore-t-elle.

* Prénom d’emprunt