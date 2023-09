Et si votre prochaine destination était parmi les plus dangereuses ? En 2022, le site The Swiftest a réalisé un classement des pays les plus dangereux parmi les 50 pays les plus visités. Voici les 3 premiers.

La République dominicaine : le pays où il ne vaut mieux pas faire un road trip

En troisième position de ce classement des pays les plus dangereux, on trouve la République dominicaine. Ce pays de plus d’11 millions d’habitants est l’un des plus meurtriers, avec 10 homicides pour 100.000 habitants. Mais il est surtout le plus dangereux en matière de sécurité routière, avec 64.6 morts par accidents de voiture pour 100.000 habitants.

L’inde : le pays où il vaut mieux éviter de boire l’eau du robinet

C’est principalement sur l’hygiène et la santé que le pays est très mal classé. Sur 100.000 habitants, le nombre de morts liées aux mauvaises conditions d’hygiène est de 18.6. Le nombre d’années de vie perdues à cause des maladies virales est de 11.8. L’Inde est aussi le deuxième pays avec le plus gros taux de risques de catastrophes naturelles : 42.3 sur 100. 100 étant le maximum.

L’Afrique du Sud : le pays de tous les dangers

Enfin, le pays classé comme le plus dangereux est l’Afrique du Sud. Avec 36.4 morts pour 100.000 habitants, il est le pays de ce classement qui compte le plus d’homicides. Le nombre d’années de vie perdues à cause des maladies virales est lui de 23.7. Et de 5.3 à cause des blessures !

Pour réaliser ce classement The Swiftest a pris en compte sept critères : le nombre de morts par homicides, le nombre d’accidents de voitures, de morts par empoisonnement, les morts liées aux conditions d’hygiène, aux maladies, les années de vie perdues dues aux blessures et enfin le risque de catastrophe naturelle.

Si vous avez la flemme de lire ces quelques lignes, vous pouvez retrouver l’intégralité du classement dans la vidéo en tête de cet article.