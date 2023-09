À Lima, un long mur de 10 kilomètres sépare les quartiers les plus riches de la capitale des bidonvilles. On le surnomme le « mur de la honte », car il est le reflet des inégalités sociales et économiques qui fracturent le pays.

En seulement 50 ans, la population de la ville de Lima a été multipliée par 10. Avec la pression démographique, des bidonvilles se sont créés à proximité des quartiers les plus riches de la ville. Ce sont des habitats faits à partir de matériaux de récupération qui sont construits à flanc de collines sur des sols boueux et instables. Ils n’ont accès ni à l’eau courante, ni à l’électricité.

Dans les années 80, les habitants des quartiers riches avoisinants ont demandé l’édification d’un mur pour les séparer des bidonvilles afin de garantir leur sécurité. En 2023, le tribunal constitutionnel du Pérou a ordonné la destruction d’une petite partie du mur. Une décision qui replace le « mur de la honte » et les fortes disparités économiques et sociales au cœur du débat public péruvien.

Un documentaire à découvrir avec Spicee, partenaire de 20 Minutes.

Un autre regard sur le monde

Deux week-ends par mois, 20 Minutes et Spicee vous proposent un autre regard sur le monde avec des vidéos de deux minutes : la milice qui fait la loi au Venezuela, le combat de Leyla Hussein contre l’excision, Xinjiang, la région chinoise qui enferme les musulmans… À retrouver sur notre site et notre page Facebook.