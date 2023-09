Britney Spears, Guillaume Canet, Selena Gomez, Stromae, ou plus récemment Lewis Capaldi… Toutes ces célébrités, au quotidien que l’on envie parfois, ont eu affaire au surmenage. Et s’il existe une bonne fatigue après un effort, à la fin d’un marathon par exemple, il est difficile d’être fier et fatigué en simultané lorsqu’un travail excessif a de lourdes conséquences sur notre quotidien. Entre autres, lorsqu’on ne trouve plus de motivation. Mais peut-on dire que l’on a la flemme, qu’on n’a envie de ne rien faire, pour autant ?

Dans cet épisode de « Pop Philosophie », il est question de Baudelaire, du « sommeil du Juste » et d’épuisement de l’âme.

Éric Fiat, agrégé en philosophie, enseignant-chercheur, et professeur à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, reprend « Alexandre le Bienheureux », pour nous aider à y voir plus clair sur le concept de flemme. Une vidéo à retrouver en tête de cet article.