Ring de boxe, athlètes tout en couleurs et musiciens maquillés sur des chars… Le grand défilé traditionnel de la Biennale de la danse de Lyon, considéré comme « le plus grand d’Europe », a eu lieu dimanche sur le thème de l’art et du sport, en clin d’œil aux Jeux olympiques 2024.

La parade chorégraphiée a réuni 3.000 danseurs, amateurs et professionnels, venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré le soleil de plomb, 150.000 spectateurs étaient présents tout au long du parcours d’1,3 km en centre-ville pour assister à la parade et encourager les artistes. Près de 5.000 d’entre eux sont restées après 2h30 de déambulations pour participer à une danse finale commune sur la place Bellecour.

Une exposition, des clubs pour faire danser le public, des ateliers, des cours de danse et des rencontres mais aussi près de 50 spectacles de danse contemporaine sont prévus jusqu’au 30 septembre, à Lyon, dans le cadre de la Biennale.