Qui n’a jamais remis au lendemain ce qu’il pouvait faire le jour même ? Qui n’a jamais procrastiné ?

La procrastination touche tous les domaines : le travail, les devoirs scolaires, les relations sociales, le ménage, le sport, le coup de fil à la grand-mère… Tout ce qui demande une prise de décision ou une exécution est susceptible de vous pousser à la procrastination. Et le pire c’est que remettre à plus tard ce qui doit être fait ne vous empêche pas pour autant d’avoir une autre activité comme regarder un film, surfer sur les réseaux ou passer du temps en terrasse.

Alors, procrastiner est-ce être flemmard ? Et si c’est le cas, est-ce que c’est mal ?

Pour nous aider à y voir plus clair sur le concept de flemme, Éric Fiat, agrégé en philosophie, enseignant-chercheur, et professeur à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, évoque « Alexandre le Bienheureux » et nous parle d’angoisse ou de liberté. Retrouvez-le, en vidéo, en tête de cet article.