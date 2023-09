Péché capital pour l’Église catholique, simple manque d’énergie dans la réalisation d’une action ou bien fainéantise, il existe de nombreuses façons de concevoir la flemme. En revanche, il peut arriver que nous ressentions un manque d’énergie qui nous empêche d’avancer et d’atteindre nos objectifs. D’autant que la crise sanitaire de ces dernières années a modifié nos perceptions du travail et des loisirs. Selon une enquête de la Fondation Jean-Jaurès, « 70 % des personnes qui se sentent moins motivées qu’avant la Covid-19, se disent aujourd’hui plus fatiguées, contre 41 % en moyenne de la population ». Mais quel lien existentiel y’a-t-il entre la fatigue et la flemme ?

Dans cet épisode de « Pop Philosophie », il est question de se laisser porter par les autres pour être tranquille.

Éric Fiat, agrégé en philosophie, enseignant-chercheur, et professeur à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, utilise une anecdote personnelle, pour nous aider à y voir plus clair sur le concept de flemme. Une vidéo à retrouver en tête de cet article.