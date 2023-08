C’était la dernière avant 2037. La « super Lune bleue » a atteint son zénith dans la nuit du 30 au 31 août, pour le plus grand bonheur des fanas d’astronomie. Ils étaient ravis de pouvoir observer cet événement exceptionnel où la Lune est, à la fois, à son plus proche niveau de la Terre et directement opposée au Soleil.

En temps normal, la Lune évolue à une distance moyenne de 384.400 kilomètres de la Terre. Cette nuit, elle se trouvait exceptionnellement à une distance d’environ 363.000 kilomètres. C’est pourquoi elle est apparue 14 % plus grande que d’habitude.

Une apparition tous les dix ou vingt ans

Lors de ce phénomène, l’astre n’est pas vraiment bleu. L’expression « Lune bleue », tirée de l’anglais « once in a blue moon » qui s’applique à une situation rare, désigne une deuxième pleine Lune le même mois. Un événement qui survient en moyenne tous les deux ans et demi. La « super Lune bleue », plus exceptionnelle, n’apparaît que tous les dix ou vingt ans.

La proximité inhabituelle de l’astre avec la Terre n’est pas sans conséquences. Elle peut engendrer des marées plus importantes, ce qui pourrait favoriser les inondations, notamment sur les côtes de la Floride actuellement frappées par l’ouragan Idalia.

La dernière « super Lune bleue » remonte à décembre 2009, et la prochaine ne devrait pas avoir lieu avant mars 2037.