Que s’est-il passé ?

Selon l’agence spatiale russe Roscosmos, la sonde Luna-25 a percuté le sol lunaire à la suite d’un incident lors d’une manœuvre préalable à son alunissage. Après « une impulsion donnée pour former son orbite elliptique de pré-alunissage, la communication avec Luna-25 a été interrompue » explique Roscosmos dans un communiqué. Selon les premiers résultats préliminaires de l’enquête, l’appareil « a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface lunaire ».

Quel était le but de cette mission ?

Jugée « risquée » avec « une probabilité de réussite estimée à environ 70 % » d’après Iouri Borissov, le patron de Roscosmos, Luna-25 était destinée à donner un nouvel élan au secteur spatial russe. Initialement prévue pour durer un an, la mission consistait à prélever et analyser des échantillons du sol.

Pourquoi ce crash est-il un coup dur pour la Russie ?

Cet échec rappelle les problèmes de l’industrie russe, plombée par la corruption et le manque d’innovation et de partenariats. Les conséquences de l’offensive militaire en Ukraine n’ont fait qu’accentuer ses problèmes. Ce crash survient également dans un contexte où une nouvelle course vers la Lune s’est engagée. En dehors des Etats-Unis, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud affichent de grandes ambitions, ainsi que plusieurs sociétés privées.