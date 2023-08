« Complot à l’encontre des États-Unis », fraude électorale ou encore gestion négligente de documents confidentiels… L’ancien président républicain accumule les démêlés judiciaires. Donald Trump, qui espère reconquérir par les urnes la Maison-Blanche en 2024, fait face à quatre inculpations importantes en lien avec les élections présidentielles passées. Il a notamment été accusé d’avoir acheté le silence de trois personnes 2016 avant d’être mis en cause pour ses tentatives présumées illicites d’obtenir l’inversion des résultats en 2020. « Une chasse aux sorcières », selon le milliardaire, qui a plaidé non coupable dans chacune de ses affaires.

Et son calendrier 2024 s’annonce bien chargé. Si toutes les dates des procès n’ont pas encore été fixées, Donald Trump devra probablement jongler entre les meetings et les audiences. Pour Jordan Tama, professeur à l’American University, cela va « certainement compliquer la campagne de Trump ». « Il va peut-être devoir renoncer à des événements de campagne pour participer aux procédures judiciaires » et consacrer une partie de son budget aux factures d’avocat, affirme encore notre expert. Mais, d’un point de vue purement politique, il n’est pas certain que ces poursuites bousculent le déroulé et l’issue des élections américaines à venir. 20 Minutes fait le point sur les inculpations de Donald Trump, un futur défi pour le candidat. Une vidéo à retrouver en tête d’article.